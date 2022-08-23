“الداخلية”: الإبلاغ عن الأبناء المتعاطين لعلاجهم.. لا يُخلّف سابقة جنائية

افتتح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري المعرض التوعوي للوقاية من آفة المخدرات «وياك» في مجمع الأفنيوز، وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الصباح بتكثيف الأنشطة والفعاليات التوعوية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر اللواء الكندري أن المعرض المقام بالتعاون مع شركة زين للاتصالات وجمعية الكاريكاتير، يستهدف تعزيز الوعي الشامل بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وآثارها السلبية الخطيرة على الفرد والمجتمع، فضلاً عن تعزيز التواصل مع الجمهور بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة بين الأجهزة الرسمية والمؤسسات المجتمعية.

وأكد حرص وزارة الداخلية على التعاون مع فئات المجتمع ومؤسساته من خلال تنظيم ورعاية فعاليات متنوعة لمواجهة خطر آفة المخدرات، ونشر التوعية وسبل الوقاية والتصدي لها، مؤكداً أن دوراً كبيراً يقع عاتق الأسرة في توعية الأبناء بخطورة المخدرات ورفع مستوى الوعي لديهم.

وحث أولياء الأمور على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المتعاطين والمدمنين حتى يتم علاجهم ورعايتهم وتأهيلهم بشكل فعّال دون أن تعتبر هذه الواقعة سابقة جنائية.

واختتم أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام أولياء الأمور للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمخدرات، وذلك عبر هاتف الطوارئ رقم 112 أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141، أو من خلال حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشارك في المعرض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية ومركز علاج الإدمان.