حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 أغسطس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
26 أغسطس 2022
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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