حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 أغسطس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 44°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.