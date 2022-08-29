امنحوا الكويت فرصة

من أجل الكويت أدعوكم إخواني الناخبين وأحثكم أن تمارسوا حقكم السياسي باختيار من ينوب عنكم في السلطة، والتركيز بشكل كبير على البرامج الانتخابية والسمات الأخلاقية والقيمية للمرشحين، وأن تضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، أمام مكتسباتكم الشخصية الضيقة، وأن تعبروا في هذا العرس الديمقراطي بشكل واضح وصريح، عن مدى وعيكم السياسي وانتمائكم الوطني وأنتم تمنحون الثقة لصاحب النزاهة والكفاءة والجرأة في الدفاع عن الحقوق وانتزاعها، حتى لو لم يكن ينتمي للطائفة أو العشيرة… إلى غير ذلك؛ لذلك استشعروا أن الصوت أمانة لتساهموا بفاعلية في بناء كويت المستقبل، وتتصدوا لكل الفاسدين، وكل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات الوطن.

وغير خفي عليكم ان سمو رئيس مجلس الوزراء اتخذ جملة قرارات إصلاحية اخرها التصويت من خلال العنوان الموجود بالبطاقة المدنية ما من شأنه خلق جو يساعد الناخب الكويتي بحسن الاختيار فحري بنا تحكيم العقل لا القلب، والابتعاد عن المجاملة التي تضر بمصلحة الكويت ، ليتم الاختيار بعد الاطلاع على كل البرامج الانتخابية للمرشحين، لذلك لا تمنحوا شرف تمثيلكم، إلا لمن يحقق تطلعاتكم، ويحمل همومهم، ويشعر بمعاناتكم ولا سيما أن حكومة النواف تحارب الواسطة وتمنع المرشحين من زيارة مسئولي الدولة وأمرت الوزراء بفتح الأبواب لحل مظالم الناس ؛ لينتهي دور النائب المندوب فكليات الشرطة والجيش والحرس اصبحت بالقرعة وقبول الجامعة والتطبيقي والبعثات من خلال السستم والعلاج بالخارج منعت لجانه إلا للضرورة في فترة الانتخابات فلا مناص إلا ان تختار الأصلح.

ختاماً: باختيارك للمرشح الكفء صاحب الموقف الوطني الثابت، تنكسر القاعدة القائمة على علاقة المصلحة بين المرشح المندوب والناخب، وبالتالي حفظ حقوق الوطن والمواطنين . وعلى النقيض: أن تمنح صوتك الوحيد على خلفية قبلية أو عائلية أو طائفية… إلى غير ذلك من عصبيات، هو تفريط في مستقبل الكويت؛ لذلك نقول: إن الوعي السياسي هو بوابة العبور، وغير ذلك عبث لا طائل منه!

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء.

د.حمود حطاب العنزي