محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 30 أغسطس 2022

29 أغسطس، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
30 أغسطس 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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