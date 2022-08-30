محليات

“الصحة” تخصص عيادة طبية في ادارة شؤون الانتخابات طوال أيام فتح باب الترشح

كونا
30 أغسطس، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

 خصصت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء عيادة تضم فريقا طبيا داخل إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكائنة في منطقة الشويخ السكنية بالاضافة الى سيارة اسعاف خارج مبنى الادارة وذلك طوال ايام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي ال17 (امة 2022).

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap