حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 31 أغسطس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.