حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 سبتمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.