محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 سبتمبر 2022

31 أغسطس، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
01 سبتمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 28&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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