مناشدة لسمو رئيس الوزراء ووزير الاعلام وكيل الوزارة

“بدلا من مكافأتنا على إخلاصنا وتفانينا ومهنيتنا في العمل سنوات طويلة في وزارة الإعلام وتثبيتنا بعقود تجدد سنويا ، يتم اخطارنا بعدم التجديد لنا كمتعاونين من خارج الوزارة”

هكذا ناشد عدد من الفنيين “البدون” العاملين وزارة الاعلام – على بند “متعاون من خارج الوزارة – سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الإعلام ووكيل الوزارة بالتجديد لهم في الدورات البرامجية المقبلة .

وتلقت سبر مناشدة عدد من الفنيين “البدون” في العاملين التخصصات الفنية كالتصوير والمونتاج والغرافيك الذين لم يتم التجديد لهم في الدورات التلفزيونية المقبلة.

وقال الفنيون في شكواهم: إضافة إلى الشهادات المتخصصة فإن بعضنا لديه خبرة في التعاون مع الوزارة لفترة تصل الى ٢٠ عاما عملنا خلالها حتى في فترة كورونا وتم استبعادنا من المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية بسبب قوانين ديوان الخدمة المدنية ورغم ذلك لم نعترض وأكملنا عملنا على أكمل وجه.

واليوم نفاجأ بعدم رغبة المسؤولين في الوزارة بالتجديد لنا رغم خبرتنا المهنية وتفانينا في العمل ، ويتم بكل سهولة قطع أرزاقنا ونحن لدينا التزامات بإعالة أسر كاملة.

وأضاف المناشدون : صمتنا حتى على عدم منحنا هويات للعمل وعملنا بجد دون انقطاع وصبرنا متوقعين أن يتم تثبيتنا بعقود رسمية وعددنا ليس بكثير ويمكن لكل إدارة أن تختار ما يناسبها من العدد المطلوب منا وليس الاستغناء عنا جميعا ، ونحن بشهادة جميع المخرجين الذين عملنا معهم ملتزمون في عملنا ومتفانون.

وختم أصحاب المناشدة : لذلك نناشد سمو رئيس الوزراء الشيخ نواف الأحمد الصباح ووزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة بالتكليف محمد بن ناجي بالتجديد لنا كفنيين متعاونين مع الوزارة على أن يتم تثبيت من يستحق منا لاحقا بعقود عمل تجدد سنويا .

وفي المنوال ذاته ، استغربت مصادر في وزارة الإعلام هذا القرار، مشيرة إلى أن عدد العاملين الفعليين من فنيين متعاونين من خارج الوزارة قليل جدا ولكن يتم استغلال بند التعاون لتنفيع بعض المقربين من بعض المسؤولين .

ودعت المصادر ذاتها وكيل الوزارة بالتكليف للتحقيق بالأمر ومتابعته وكذلك إنصاف الفنيين الذي ظُلموا بسبب هذا القرار.