حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
06 سبتمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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