حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 08 سبتمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.