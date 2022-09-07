حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 08 سبتمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 28°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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