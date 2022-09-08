محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 09 سبتمبر 2022

8 سبتمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
09 سبتمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 28&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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