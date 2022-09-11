السعيد يدشن مركز غرب عبدالله المبارك الصحي

افتتح وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم مستوصف غرب عبدالله المبارك.

وقال السعيد خلال الافتتاح إنه سيتم «في القريب تحويل المواطنين المراجعين من مستشفى العدان إلى مستشفى جابر في جنوب السرة، ويتبعها تحويل المواطنين من مستشفى مبارك الكبير إلى مستشفى جابر».

من جهة ثانية، أشار وزير الصحة إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة مابعد «جائحة كورونا»، حيث تركز الوزارة حاليا على البناء والاهتمام بتطوير المنظومة الصحية، مبينا أن «الصحة» بصدد تدشين عدد من المراكز الصحية قريبا، بينها مركز أبوفطيرة الصحي، ومركز في مدينة صباح الأحمد، وذلك خلال أيام.

وأضاف أن «العمل مستمر في المشاريع الصحية التنموية، كمشروع مستشفى الصباح ومستشفيات العدان، والفروانية، الذي بدأ باستقبال المراجعين تدريجيا»، منوها إلى أن مستشفى الفروانية الجديد سيكون للمواطنين”.