الخالد يوجه “الإطفاء” لتقديم الدعم لهيئة الزراعة في عملية الري

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قوة الإطفاء العام لتقديم الدعم للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من خلال مشاركة آليات نقل المياه الاحتياطية في عملية ري النخيل والأشجار والمزروعات في مناطق الدولة كافة، وذلك لحماية البيئة الزراعية من التصحر في هذه الفترة ولحين اكتفاء الهيئة من الاستعانة بآليات الإطفاء.