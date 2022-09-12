مجلس الوزراء: تفعيل مشروع مدينة الحرير قانونيا وتنفيذيا وإجرائيا

اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مشروع مرسوم بتعيين الدكتور عصام سعد الربيعان رئيسا لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة، وقرر رفعه لسمو نائب الأمير.

وعقــد المجلـــس اجتماعه الأسبوعي، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزرا، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس بما يلي:

زيارة السعودية

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية (جدة) يوم غد الثلاثاء، وكذلك الوفد الرسمي المرافق لسموه لتمثيل سمو أمير البلاد للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك)، خلال الفترة من 15- 24 /9 /2022 والذي يضم وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

تنازل الدفاع

ومن منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد المجلس علماً، بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لقيادة الاسناد الإداري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد على ترجمة التوجيهات من القيادة السياسية على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية وبذل الجهود لكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتي تعتبر من اهتمامات الحكومة ومن الثوابت التي تسعى لها لإيجاد سبل رفاهيتهم ولا سيما الرعاية السكنية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ولوزارة الدفاع على هذه المبادرة الكريمة والتي تؤكد على حرص معاليه واهتمامه بالمساهمة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

تبرع بيت التمويل

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في شأن مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت في شأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية.

وقد عبّر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم، والذي يعكس قيم التكافل والتعـاون بين المجتمع الكويتي، ويعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

معهد الأبحاث

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، في شأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس شركة تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وخلق فرص عمل وطنية، وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية، على أن يتم سداد كامل رأس مال الشركة من ميزانية المعهد.

مؤشرات التعافي

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن الورقة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان «قياس مؤشر التعافي الاقتصادي في دولة الكويت بعد كوفيد – 19» والتي توضح لمحة عامة عن المؤشر وأهدافه ومؤشرات قياسه، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاستمرار بقياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي، وذلك بما يساهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

الخطة السنوية

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن متابعة الخطة السنوية 2022 /2023 الربع الأول للفترة من (1 /4 /2022 – 30 /6 /2022)، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات المتابعة، وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية.

مدينة الحرير

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة في شأن العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة الدكتورة رنا الفارس، في شأن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير» وآخر المستجدات بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة باستكمال الجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، في شأن التقارير الدورية الشهرية المقدمة من الهيئة العامة للبيئة في شأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.

كما تابع مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن الإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت في شأن مبادرة استثمار النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الإسمنت، وقرر مجلس الوزراء تكليف البلدية بالمضي باستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع (وزارة المالية، والهيئة العامة للبيئة) للانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ وإنـجـاز المشروع.

تبرع أطلس

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن طلب بلدية الكويت في شأن قبول التبرع المقدم من «شركة أطلس إنترناشيونال العقارية» لتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بديل لموقف السيارات السطحية المتأثرة بمشروع تطوير طريق القاهرة بالقطعة رقم (2) في منطقة حولي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا الطلب.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم، والذي يعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

تعزيز النزاهة

ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي، في شأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نصف السنوي الثاني 2021 /2022 في شأن نشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات والمقترحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة قوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة وذلك لسرعة إقرارها وحث الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتوفير البيانات المطلوبة المتعلقة بالمشمولين بأحكام الذمة المالية وتحديثها بالسرعة الممكنة.

إحالات للتقاعد

ووافق المجلس على إحالة كل من نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دلال رجب ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة للشؤون المالية علي مروي، للتقاعد.

كما وافق على إحالة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة للتقاعد.

الشؤون السياسية

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد يتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكاً لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية متمنياً له التوفيق والسداد وللشعب البريطاني الصديق مزيداً من التطور والازدهار، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت مع المملكة المتحدة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجير الذي استهدف سفارة روسيا في كابول والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والجرحى بينهم أشخاص من طاقم السفارة، مشدداً على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدماً بخالص التعازي وصادق المواساة إلى روسيا قيادةً وحكومةً وشعباً وإلى أسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما أعرب المجلس عن استنكاره لحادث الطعن الذي حدث في مقاطعة ساسكاتوشان في كندا والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً تضامن الكويت مع كندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها، متقدماً بخالص التعازي لحكومة وشعب كندا و إلى أسر الضحايا متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.