محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 21 سبتمبر 2022

20 سبتمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
21 سبتمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة .

ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 42°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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