تصويت الرئاسة علنية أم على النية

‏لطالما كانت النوايا الحسنة في اتخاذ القرار هي ماتحدد مختلف الطرق أمام عدة قضايا وملفات وقوانين ومواضيع كبيرة تحتم على أصحابها حمل هذا الفعل ، ولكن حسن النوايا غير كافٍ بالعمل السياسي رغم المرونة وتمرير ما يمكن تمريره ..

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‏علينا أن نحكم عقولنا ونضع النقاط على الحروف ولانملك الوقت للمجاملات واستمرار هذه الممارسات ، وليعلم من يعتقد بأنه يستغفلنا فنحن له من الراصدين.

‏” لن نسمح لك ” بأن تخلط الأوراق وتركب موجة الإصلاح وأنت ومن على شاكلتك مجرد أداة لسراق المال العام أو أداة لأصحاب الدماء الزرقاء

أو أنك أحد أصحاب المصالح والمنافع والطموح الشخصي السيء أو تاريخك مفعم بضرب الإصلاحيين طوال السنوات الماضية وتعتقدون بأنكم بهذا التذاكي قد ربحتم ومراهنين على ذاكرة عوام الناس ..

‏إصحى انت معاه هناك ” نخبة ” سياسية وطنية ليس لها أجندتكم المنحطة

‏وكل آمالها هي وطن أجمل

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علي توينه

@Alitowainah