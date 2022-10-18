حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 19 أكتوبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.