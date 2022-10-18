حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 19 أكتوبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 20°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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