محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 19 أكتوبر 2022

18 أكتوبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
19 أكتوبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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