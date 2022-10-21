الكويتيون.. رمز التغيير والصمود

في ظل الأوضاع الراهنة التي اختلطت فيها المشاعر وأصبحنا ما بين حانه ومانه، تاره خبر يسعدنا ونستبشر خيراً وسط أصوات تنادي بالتفاؤل الذي سكن في نفوسها وتاره خبر يغضبنا ويدعونا للقلق وسط السخط والتذمر، كتبت أبيات تعبر عن ما نأمل به من صبر لأن البناء يحتاج وقت أطول بكثير من سنوات الهدم التي عاشتها الكويت فصبراً جميلاً حتى يأتي الفرج ونحتاج حكمة وصدق فمنهم يأتي العدل ونحتاج تضحية وإخلاص فمنهم تأتي النهضة ونحتاج يقين بأننا أهل التغيير حتى نعبر الأزمات ونقود الكويت إلى بر الأمان وهذا ليس بغريب على شعب الكويت، والحديث عن هذا الجانب ليس من باب المجاملة والله بل المواقف تشهد على ذلك

أنادي الوفي بأعلى صوت

لحّق قبل ما يفوت الفوت

وإشكر الباري عالموجود

وأملي المفقود لي يعود

ونبي صبر أهل الجالبوت

اللي صنع دولة من الكوت

وبالغزو لمّا كنّا جنود

بعزيمة ماهمنا الحشود

ونبي الحق يسبق السكوت

والسما تمطر على البيوت

مطر يطهّر القلوب السود

ويزرع بأرضنا طيب وجود

يا أهل النخوة والبشوت

احيوا بمبادئ لا ما تموت

وتزلزل نهضتكم الجمود

يأهل التغيير والصمود

سلمان عبدالله الحبيل

@s_alhubail