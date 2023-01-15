إلزام نادي فروسية بتعويض مواطنة 5000 دينار بعد سقوطها في التدريب

قضت المحكمة المدنية بإلزام أحد أندية الفروسية بتعويض مواطنة مبلغ 5000 دينار إثر سقوطها على الأرض من الجواد في التدريب .

وقالت المحامية ايلاف الصالح وكيلة المدعية أن موكلتها تم تدريبها في الشارع العام دون إحتياطات ومبررات أو ضرورة وأن الجواد قام بالإنزعاج من السيارات مما أدى إلى انطلاقه بسرعه مما أدى إلى سقوط موكلتي على الأرض وإصابتها بعدة إصابات منها كسور في اليد وعاهة مستديمة بنسبة 5% في الكتف .

وقدمت الصالح حافظة مستندات تضمنت تقارير طبية عن إصابة موكلتها وفواتير علاجها في أحد المستشفيات الخاصة فضلا عن شهادة الشهود ومفادها بمشاهدتهم المدعية تخرج على ظهر الجواد في الشارع العام وإنطلاقه مسرعا وسقوطها بعدها

وطالبت الصالح بتعويض موكلتها عن الدية والتعويضين الأدبي والمادي

وهو ما إنتهت إليه المحكمة بتعويضها مبلغ 5000 دينار.