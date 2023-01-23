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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 24 يناير 2023
24 يناير، 2023
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 23 يناير 2023
23 يناير، 2023
محليات
“التربية”: فتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين للعام المقبل
22 يناير، 2023
برلمان
“المالية البرلمانية”: لا سحب لشراء القروض.. إلا بالتعهدات
22 يناير، 2023
#فيديو | "الداخلية": ضبط وإغلاق فوري لمصنع مخالف للقانون يقوم بتصنيع العوادم المخالفة والتي يصدر منها أصوات مزعجة pic.twitter.com/Oy1bxHGTT6— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 23, 2023
#فيديو | “الداخلية”: ضبط وإغلاق فوري لمصنع مخالف للقانون يقوم بتصنيع العوادم المخالفة والتي يصدر منها أصوات مزعجة
23 يناير، 2023
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