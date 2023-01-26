الأحوال الجعفرية تثبت حضانة مواطنة لأبنائها مع 2390 نفقة متنوعة

قضت محكمة الأسرة الجعفرية بإثبات حضانة مواطنة لابنتها وإلزام الأب بنفقات 2930 دينار تشمل نفقة متنوعة للأبنة وأجرة مسكن وخادمة .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية زينب الرامزي أن القانون أكد أحقية الأم في حضانة ولدها ذكرا كان أم أنثى حتى بلوغه سبع سنين من العمر ثم للأب حتى البلوغ الشرعي وأن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجود المحضون في يدها .

وطلبت الرامزي في ختام دفاعها باثبات حضانة موكلتها لابنتها الصغيرة والمطالبة بنفقات الابنة الشهرية بأنواعها المختلفة وهو ماخلصت لها المحكمة في حكمها بإلزام الأب بمبلغ 2390 نفقات متنوعة