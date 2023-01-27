القبض على قاتلة المبتعث السعودي في أمريكا

تمكنت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية من القبض على قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي، التي طعنته غدرًا قبل 4 أيام.

وأوردت شبكة ABC6 news” “الأمريكية، نقلًا عن الشرطة إن نيكول ماري رودجرز، البالغة من العمر 19 عامًا والمنحدرة من مدينة كولومبوس بولاية جورجيا، محتجزة الآن لديهم.

ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهمًا أخرى ذات صلة.

ووقعت الجريمة يوم الاثنين في حوالي الساعة 11:50 صباحًا داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا مصابًا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث، وأعلن مقتل الغريبي في مكان الحادث.

وكان بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي قد أشاروا إلى أن الطالب المبتعث تبقى له مدة شهرين للتخرج والعودة، وكان يستعد لإنهاء رحلة الابتعاث، ورغب ببيع بعض الأثاث وعمد إلى عرض إعلانه على شبكة “فيسبوك”، وعند قدوم أشخاص لشراء الأثاث اعتدوا عليه بالطعن وسرقوا الأموال التي بحوزته.

إلا أن بعض أقارب الغريبي نفوا رواية بيع الأثاث والمنقولات، مع عدم نفي أن الحادثة وقعت بدافع السرقة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة بقتل المبتعث السعودي.