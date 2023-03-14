شركة إنتاج تكسب 15 ألف دينار على نادي رياضي مشهور

قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام نادي رياضي بمبلغ 15 ألف دينار مع فوائد 7% من تاريخ الاستحقاق في 17-5-2021 حتى تاريخ السداد لصالح شركة إنتاج فني في دعوى المحامية ايلاف الصالح.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف الصالح بصفتها وكيلة عن احدى شركات الإنتاج الفني ان موكلتها اتفقت مع نادي رياضي مشهور على إنتاج فيلمين عن مناسك الحج وأحكام الصلاة والزكاة مقابل 30 ألف دينار تم دفع منها 15 ألف دينار ولم تدفع الدفعة الأخرى دون أسباب مقنعة .

في حين إدعى النادي فرعيا مطالبا بالمبالغ التي دفعها وبفسخ العقد وأن من وقع العقد تم إسقاط عضويته في وقت سابق .

وتمسكت الصالح باستدعاء من قام بالتوقيع عن النادي والذي أكد أنه كان مدير عاما للنادي وماقام به من واقع اختصاصاته وان الشركة المنتجة سلمت الفلمين محل التقاعد .

واستجابت المحكمة لدعوى المحامية ايلاف الصالح وقضت بإلزام النادي بدفع بمبلغ 15 ألف دينار مع فوائد 7% من تاريخ الاستحقاق في 17-5-2021