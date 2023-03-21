“لائحة البرامج” في تلفزيون الكويت أحد أوجه هدر المال العام

تحتاج لائحة البرامج التلفزيونية والإذاعية ، والتلفزيونية أكثر من الإذاعية إلى إعادة نظر بصورة مستعجلة لما فيها من ثغرات تمثل هدرا واضحا للمال العام.

فليس من المعقول ومع التطور التقني والذكاء الاصطناعي ووجود التقنيات في تلفزيون الكويت التي كلفت ميزانية الدولة ملايين الدنانير ومازالت تكلفها كذلك لصيانتها ، ونجد برنامجا ربما لا تتعدى مدته ال١٠ دقائق وبرامج أخرى مدتها خمس دقائق وتكلف الميزانية آلاف الدنانير من خلال وجود أسماء في “إشعار الصرف” يحوي اكثر ٢٤ اسما بينما العاملين الفعليين الذين أنتجوا البرنامج لا يتعدى عددهم ال١٠ أشخاص.

بل هناك برامج تصل لائحة الأسماء فيها الى ٣٠ و ٤٠ و ٦٠ اسما.

وللعلم هذه المكافآت يحصلون عليها عن كل حلقة منفصلة عن الراتب الشهري يصل فيها سقف الموظف الواحد فيها من المكافآت ألف و٢٠٠ دينار .

وللأسف أصبحت “الإشعارات” في البرامج وفي كثير من الأحيان مجالا للتنفيع وشراء الولاءات .

للمال العام حُرمة وإن ذهب بغير استحقاق أو تعرض للهدر وجب التدخل العاجل لمعالجة الأمر وعلى وزير الاعلام أن يصدر قرارا بإعادة النظر في لائحة البرامج وخاصة برامج التلفزيون حفاظا على المال العام.

ويعتبر الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الوزارة سالم الوطيان من القياديين المشهود لهم بعدم التساهل في أي أمر فيه هدر للمال العام ونتمنى أن يقول بنفسه ثورة تصحيح لهدر الأموال العامة وليبدأ بتعديل شامل للائحة البرامج التلفزيونية.

محرر الشؤون الإعلامية