حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 30 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
30 مارس 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4   قدم.
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