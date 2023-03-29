محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 30 مارس 2023

29 مارس، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
30 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق