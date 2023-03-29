حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 30 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.