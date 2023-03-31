حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 01 أبريل 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
ليلاً:
مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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