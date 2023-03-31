محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 01 أبريل 2023

31 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
01 أبريل 2023

حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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