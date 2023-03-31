حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 01 أبريل 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.