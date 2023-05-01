وزارة التجارة وحماية المستهلك.. أهون من جناح بعوضة !

وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك ينشران الإيجابية على المواطنين ليل نهار من خلال قرارات تصب في صالحهم ، وما أن تقع مشكلة للمواطن تتحول تلك القرارات إلى حبر على ورق !!… فهي أكثر وزارة لا يلتفت لقرارتها من أصحاب الشركات والمؤسسات والمحلات.

بل أن أغلب الشركات والمؤسسات والمحلات لا تلقي بالا لتلك الوزارة والإدارة ، بل الأدهى والأمر في حال اشتكى المواطن من تجاهل قرارات التجارة وهددهم بالذهاب إلى وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك، هنا يقولون له وبكل “تبجح”: (روح اشتك وترى ما راح ينفعونك إذا اشتكيت) ولسان حالهم هنا: هما أهون عندنا من جناح بعوضة !.

ولنا في مكاتب الخدم خير مثال، حيث أن قرارات وزارة التجارة الخاصة بتلك المكاتب كلها تصب في صالح المواطن ، ومع ذلك مكاتب الخدم تصفع إدارة حماية المستهلك يوميا من خلال “تطنيش” تلك القرارات جهارا نهارا، وأحيانا تعلن تحديها للوزارة وحماية المستهلك !.

معضلة قديمة عاشها ويعيشها المواطن مع وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك، ومع مرور أكثر من وزير ومدير جاءوا وذهبوا، ومازالت وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك على طمام المرحوم!