محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 09 مايو 2023

8 مايو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
09 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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