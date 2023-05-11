حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.