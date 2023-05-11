حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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