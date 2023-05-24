سعادة وزير التربية.. أين كلية البنات في محافظة الأحمدي؟!

سعادة وزير التربية د.حمد العدواني تجاوبت مشكورا مع طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في استخدام مبنى المعهد الديني بالفحيحيل لتصبح كلية التربية “بنات” في محافظة الأحمدي -مؤقتا- وذلك كان في شهر 12/ 2022.. واليوم سكان محافظة الأحمدي، متخوفون من عادة قديمة للحكومة، وهي تجاهل كلامها وتصريحاتها متى ما حُل مجلس الأمة أو إذا تم تشكيل حكومة جديدة!.

سعادة وزير التربية، لتكن في عهدك انتهاء معاناة أولياء أمور الطالبات الذين يضطرون للتحرك مبكرا تجنبًا للازدحام، وأيضا لطول المسافة بين مناطقهم في محافظة الأحمدي وبين كلية التربية الأساسية.

سعادة الوزير .. نحن في اواخر شهر خمسة ، وبيننا وبين العام الدراسي القادم ثلاثة أشهر ، فهل قمتم بتجهيزات في مبنى المعهد الديني لاستقبال طالبات كلية التربية ؟