حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 05 يونيو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 33°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.