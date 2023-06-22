أي جهد في عملية إصلاح التعليم لا ينصب حول الارتقاء بالمدرسة هو جهد ضائع ؛ فإذا صلح التعليم ما قبل الجامعي انعكس ذلك إيجاباً علي مخرجات التعليم ما بعد الجامعي ؛ لذلك نحتاج إلى شكل جديد من التعليم يعبر عن صورة مثالية للمدرسة هي النحو التالي:

مدرسة بلا أسوار ، بمعنى أن تكون ذات اتصال عضوي مع المجتمع بكل مكوناته ومؤسساته ذات الصلة ببناء الانسان الكويتي، متصلة بقواعد الإنتاج مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرأي العام ومعبرة عنه، مدرسة أنشطتها اللاصفية تنطلق من النسق الثقافي والقيمي للمجتمع الكويتي، مدرسة لديها القدرة على التواصل مع كل من يستطيع المساهمة الفاعلة التي تصب في اتجاه صياغة العقلية الكويتية من جديد ليتم تبني قيم التسامح والحرية وتقبل الآخر والديمقراطية وكل القيم الأخلاقية التي تعكس عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وفي المقابل يتم نبذ قيم الكراهية والتطرف الفكري ، ونبذ كل القيم السلبية التي أسست لثقافة الفساد المنتشرة بين مجموعة من أفراد المجتمع الكويتي للأسف الشديد ، مدرسة لها امتداد أفقي إلى مراكز الأبحاث وخطوط الإنتاج والمتاحف والمراكز البيئية.. وإلى كل موقع يمكن أن يسهم بإعطاء المكانة والجودة، وامتداد رأسي إلى كل التجارب الإنسانية والتربوية في كل دول العالم المتحضر؛ مدرسة تدرس فيها الحياة بكل أشكالها ومتطلباتها ومتغيراتها وأنشطتها المختلفة ، مدرسة يتلاشى فيها كل ما يفصل المناهج الدراسية عن متطلبات المجتمع والحياة العصرية الحديثة، مدرسة متطورة في رؤيتها ورسالتها وأهدافها، ومواكبة للموقف التعليمي بأبعاده الثلاثة:

التعليمية والمهارية والوجدانية ،

مدرسة يحظى فيها المعلم بمكانة عالية في المجتمع تضعه في أعلى سلم المهن مادياً ومعنوياً لكي تتحقق لة حياة كريمة مستقرة ، مدرسة مناهجها الدراسية تخلو من الحشو والتكرار ويساهم في وضعها واختيارها أولياء الأمور والطلاب على غرار ما يحدث في مدارس الدول المتقدمة ، مدرسة ذكية تعتمد على تكنولوجيا التعليم الحديثة بما تشمل من وسائل تعليمية وطرق تدريس، مدعومة بوحدة تحسين الأداء لتتمكن من جمع المعلومات وتحليلها، ما من شأنه تحقيق أعلى درجات الجودة الشاملة في التعليم .

ختاما :

لابد أن يعي القائمون على “التربية” أن الهدف الرئيسي من التعليم ليس الحشو والتلقين، وإنما غرس القيم والمفاهيم الأخلاقية التي تساعد في بناء الشخصية الكويتية القادرة علي التعايش مع الآخر مهما كانت حدة الاختلاف ؛ وهذا ما قصدة بالفعل رئيس الوزراء الياباني عندما سئل عن سر نهضة اليابان فأجاب: نحن لا نملك عقولاً خارقة، ولكن لدينا معادلة بسيطة هي علي النحو التالي :

“علم + أخلاق + عمل = نهضة !.

اللهم قدر للكويت رجال دولة اقوياء ، شرفاء ، امناء.

د.حمود حطاب العنزي