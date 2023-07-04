د.مشعل المويهي.. النابغة وصديق المرضى والنجاح والثقة الذي ستستفيد منه الدولة والشعب

سبحان الله خالق الداء والدواء، سبحانه المتفضل على عباده والذي يعم جوده العالمين فهو سبحانه القائل في كتابه الكريم: (ولكن الله ذو فضل على العالمين).

في الكويت، لدينا ثروة وطنية، وهو أحد العباد الصالحين والذي دائما ما يدعو المسلم أن الله يسخر له من عباده الصالحين، أنه الدكتور الفذ والنابغة واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة “د.مشعل المويهي”.

هذا الدكتور النبيل، له من الابتكارات في العمليات الجراحية ما نرفع به رؤوسنا ككويتيين وعرب، وهذه الابتكارات احتفت بها وسائل الإعلام العربية والمحلية أكثر من مرة.

هذا الدكتور النبيل وصاحب هذه الابتكارات المتميزة، إذا دخلت عليه في عيادته فلن تجد الدكتور الفذ والنابغة فقط، بل ستجد أمامك الدكتور صاحب الابتسامة التي لا تفارق محياه وتجد الأخ والصديق للمريض والمريضة.

مثل هذا الدكتور النبيل، الذي يحمل على كاهله ثقة المرضى الذين يولونه إياها بمجرد دخولهم عليه، من باب أولى أن يحمل ثقة كبيرة في وزارة الصحة لتعم الفائدة على الدولة والشعب.

سلطان بن خميّس