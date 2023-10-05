أعلن نادي الالعاب الشتوية الكويتي أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح الكويت اليوم الخميس شرف استضافة بطولة كأس العالم للعبة 2024 للمستوى الرابع والمقرر اقامتها في شهر ابريل المقبل.

وقال رئيس النادي فهيد العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذا القرار جاء باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الكونغرس) المنعقد حاليا في هنغاريا بحضور كبير لأعضاء الاتحاد الدولي للعبة من بينهم ممثل الكويت المدير الفني للنادي مشعل العجمي.

وأشار العجمي الى أن فوز ملف الكويت بحق الاستضافة جاء نظرا لقوة الملف من جميع النواحي الفنية والتنظيم والادارية ما أدى الى انسحاب عدد من الدول التي كانت ترغب بالاستضافة لصالح الكويت مثمنا دعم اعضاء الاتحاد الدولي لهذه الموافقة.

وأضاف أن تنظيم النادي لهذا التجمع الرياضي العالمي يعتبر نقلة مهمة للعبة في البلاد وذلك نظرا لأهمية البطولة وقوة المنتخبات المشاركة مشيدا بجهود الوفد الكويتي المشارك بالاجتماع والتي تكللت بهذا الفوز.

وأكد أن النادي سيعمل من الان على التجهيز للبطولة وتنفيذ كافة متطلبات الاتحاد الدولي بهذا الصدد لضمان نجاحها لافتا إلى أن منتخب الكويت حصد الميدالية البرونزية في النسخة الاخيرة من البطولة.

وأوضح العجمي أن النادي سيسعى في الوقت ذاته لإعداد لاعبي منتخب الكويت بأفضل صورة لتحقيق نتيجة مميزة في البطولة لا سيما أنها تقام على أرضه وبين جماهيره منوها بدعم الهيئة العامة للرياضة المتواصل للنادي والذي يعد من أهم اسباب تطور اللعبة في البلاد وصولا لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم.