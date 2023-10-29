وزير الخارجية: سمو الأمير قبل ترشيح ⁧‫السفيرة الأميركية‬⁩ الجديدة في وقت سابق

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اليوم الأحد أن موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية يعد من أقوى المواقف عربياً، لافتاً إلى «الكويت مع أي دعوات لحل القضية الفلسطينية»، و«لا تهمها أي ضغوط».

وقال الشيخ سالم الصباح في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية إنه بأمر من القيادة العليا أطلقت دولة الكويت جولات إغاثية من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشدداً على رفضها تهجير أهالي القطاع.

وأضاف «اجتمعنا مع أعضاء مجلس الأمة وهناك توافق من حيث المبدأ على قانون حظر التعاون مع إسرائيل.. ولدينا قانون عمره 59 عاماً».

وذكر وزير الخارجية أن «البيانات المشتركة مع دول أخرى لابد أن تصل إلى صيغة توافقية ونحن حريصون على التوافق الخليجي والعربي بشرط ألا تتعدى «الخطوط الحمراء»، لافتاً إلى أن أي قرار بشأن الضغط على أميركا يحتاج إلى توافق مع الدول الخليجية والعربية.

وفي شأن تعيين السفيرة الأميركية لدى البلاد قال الشيخ سالم الصباح إنه تم ترشيح السفيرة الأميركية من قبل دولتها، وتم قبول الترشيح من قبل سمو أمير البلاد، و«إذا دخلت الكويت سأقدمها إلى القيادة السياسية»، لافتاً إلى أن الالتزام بالمسيرة الديمقراطية في الكويت وبحرية التعبير.