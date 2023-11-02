رئيس مركز الأمن السيبراني الكويتي: نسعى لبناء منظومة حماية وطنية فاعلة ضد التهديدات

أكد رئيس المركز الوطني الكويتي للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي اليوم الأربعاء أن الكويت تسعى لبناء منظومة فاعلة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية البلاد من تهديدات الفضاء السيبراني.

وأكد بو عركي خلال مشاركته في المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في العاصمة السعودية الرياض أهمية تعزير ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الالكتروني.

وقال إن العنصر البشري مهم في الأمن السيبراني فمن دون وجود عناصر مدربة ومتسلحة بالمعلومات والوعي فقد يجعل ذلك المنظومة مهددة لأي هجمات سيبرانية.

وأكد في هذا الصدد ضرورة أن يتلقى الجميع وليس المتخصصون فقط في التدريب المرتكز على تطوير المهارات الأساسية والتعريف ببعض الأدوات والتقنيات والأساليب التي يمكن استخدامها لضمان ممارسات إلكترونية أفضل في جميع المجالات.

ولفت إلى أهمية الأمن السيبراني للدول كونه يحافظ على حساسية وامان المعلومات الخاصة بالمستخدمين ولا سيما التي قد تعرض الأشخاص للخطر أو الدول التي يقيمون فيها وذلك لأن أى معلومة قد تكون هامشية أو غير مهمة بالنسبة لبعض الأفراد قد تكون هي حلقة الوصل التي يحتاجها المخترق للقيام بعمله.

وأكد أن الأمن السيبراني يساعد الدول على الحفاظ على سرية معلوماتها من الاختراق من قبل الدول المعادية أو التعرض لهجمات إلكترونية تسبب الشلل أو الخسائر المالية لاقتصادياتها وهو بدوره ما يمكن تصوره بكونه نوع من أنواع الحروب الحديثة في عصرنا الحالي.

وحول مشاركته في اعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني قال بوعركي ان المنتدى ناقش عددا من الموضوعات الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني ومن أهمها الفجوات السيبرانية والتطورات المستقبلية في الامن السيبراني.

وأشاد بالدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية من خلال استضافتها لهذا المنتدى العالمي الذي بات منصة عالمية للاستفادة من خبرات المشاركين والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والإستراتيجية.

وقال ان المنتدى أسهم في فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الإستراتيجي ودعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة في هذا الشأن بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

وبدأت في العاصمة السعودية الرياض اليوم أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني تحت شعار رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني”.

ويشهد المنتدى الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسعودية بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) مشاركة أكثر من 150 متحدثا دوليا وبحضور نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات الصلة بالمجال يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.

وتشهد نسخة هذا العام انعقاد أكثر من 35 جلسة حوارية تناقش مجموعة من الموضوعات الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني وتتركز حول خمسة محاور رئيسة هي استقرار الفضاء السيبراني والفجوات السيبرانية والنمو في الفضاء السيبراني والعقلية السيبرانية والتطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.