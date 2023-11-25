المجاهد .. الذخيرة الحيَّة لكل مسلم مستضعف

المجاهد هو الذكرى اليتيمة من مجد عربي وإسلامي قديم قرأنا عنه في كتب التاريخ فقط. وهو الذخيرة الحيَّة لكل مسلم مستضعف في أصقاع الأرض.

ثابت الإيمان إذا تزلزلت نفوس المسلمين من حوله، واثق الخطو إذا ارتعدت الفرائص في يوم الكريهة .. فهو الذي كلما دكت القوى العظمى جداره أقام جدارا غيره .. وهو أسمى من أن يكون عبداً للأقوى، لذلك تجده في الفوضى العالمية مطمئن القلب، والخوف لا يعتريه، والبأس يأنس إليه ولا ينفر منه.

وختاما، المجاهد هو أكرم وأجود البشر قاطبة، وهو من ينطبق عليه قول الشاعر مسلم بن الوليد:

يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ الجَوادُ بِها

والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ

عَوَّدْتَ نَفْسَكَ عاداتٍ خُلِقْتَ لَها

صِدْقَ اللِّقاءِ وإِنْجازَ المَواعِيدِ

سلطان بن خميّس