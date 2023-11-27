السالمية يخطف نقطة من القادسية والشباب يفوز على خيطان

خطف فريق نادي السالمية لكرة القدم نقطة ثمينة من نظيره القادسية عندما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) فيما فاز الشباب على خيطان بنتيجة (4 – 1).

ففي قمة الجولة استطاع السالمية الخروج بنقطة من أرض مضيفه القادسية وبين جماهيره مجبرا خصمه على تقاسم نقاط المباراة.

ودخل القادسية اللقاء بقوة منذ البداية عندما سجل في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه يوسف بن سودة بطريقة جميلة “بالكعب” سكنت الشباك السلماوية.

وسيطر الأصفر بعد الهدف على أغلب مجريات اللقاء وخلق فرصا عديدة للتسجيل لكنه لم يتمكن من إضافة الهدف الثاني في حين استفاق السالمية منتصف الشوط الثاني وبدأ في شن الهجمات لتسجيل هدف التعادل.

ووسط ضغط السماوي على مرمى القادسية نجح لاعبه يوسف العنيزان في كسب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة انبرى لها زميله اليكس ليما بنجاح مسجلا هدف التعادل في الدقيقة الـ93.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى النقطة الـ16 يشغل بها المركز الثاني فيما وصل السالمية إلى النقطة الـ13 وضعته في المركز الخامس.

وفي المباراة الأخرى فاز الشباب على نظيره خيطان بأربعة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز السابع فيما بقي الأحمر على نقاطه الخمس في المركز التاسع.

وأنهى الشباب الشوط الأول متقدما بهدف سجله سليمان سيسي في الدقيقة الـ13 بعد استغلاله خطأ فادح من لاعب خيطان بيريرا.

وفي بداية الشوط الثاني سجل خيطان هدف التعادل سريعا عن طريق لاعبه محمد العلاطي في الدقيقة الـ47 ثم عاد الشباب ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب عمر وادي في الدقيقة الـ51 من ركلة جزاء ليضيف محمد الفهد الهدف الثالث في الدقيقة الـ 60 وختم بيراهيم جاي أهداف فريقه في الدقيقة الـ90.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز النصر وكاظمة والشباب على الجهراء والفحيحيل وخيطان على التوالي فيما تعادل القادسية أمام السالمية.

يذكر أن لقاء العربي أمام الكويت تم تأجيله لمشاركتهما في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.