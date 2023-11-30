إلى رئيس الوزراء والنائب المضف ولكل نائب ووزير.. كونوا عكازا للكويت

انتهى استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف دون تقديم كتاب عدم تعاون. وهنا نشكر النائب على دوره الرقابي وكما نشكر رئيس مجلس الوزراء لصعوده منصة الاستجواب والرد على محاوره، دون أي محاولة لوأد الاستجواب كما هو العرف السائد عند الحكومات السابقة.

ومع انتهاء الاستجواب، نرسل نصيحة صادقة ومحبة للكويت وشعبها نوجهها إلى أسماع الشيخ أحمد النواف والنائب مهلهل المضف لعلها تصل إلى اسماعهم وتقرع باب قلوبهم وعقولهم وكذلك كل نائب ووزير .. فنقول لهم، أن الكويت كانت في غيبوبة طوال 15 عاما، وفرحنا عندما فاقت من غيبوبتها بعد يأس من صحوتها .. وتلك الإفاقة تحتاج لعلاج طبيعي مكثف حتى تعود الكويت للنهوض مرة أخرى والمشي من جديد… لذلك نطلب من الأخ رئيس الحكومة والأخ مهلهل المضف، ومن كل نائب مصلح ووزير صالح أن يترفقوا بالكويت. ساعدوها على النهوض والسير نحو المستقبل، ولا تستعجلوها على السير السريع وهي مازالت في مرحلة الخطوات الثقيلة !.. كونوا عكازها بدلا من كسر أرجلها ظنًا منكم أن الاستعجال في مصلحتها.

سلطان بن خميّس