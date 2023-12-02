(هيئة الإعاقة): اهتمام كويتي بالغ برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري اليوم السبت إن دولة الكويت تولي الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا ورعاية شاملة.

وأضاف المطيري في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر سنويا أن إقرار بعض التعديلات على القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء لتأمين الحياة الكريمة للمشمولين ببنوده.

وأوضح أن “من أبرز التعديلات ما يتعلق بالأم الكويتية المكلفة برعاية معاق غير كويتي كذلك إتاحة مكلفين اثنين لبعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة”.

وأفاد بأنه “من بين التعديلات استحقاق المكلف برعاية بعض حالات شديدي الإعاقة التقاعد بعد 10 سنوات للرجال والمرأة إجازة تفرغ براتب بكامل بعد 10 سنوات كذلك توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات البسيطة وغيرها من التعديلات الأخرى المهمة لذوي الإعاقة ومن يرعاهم”.

ولفت إلى أن (الهيئة) تشارك الاحتفاء بـ(اليوم العالمي لذوي الإعاقة) سنويا بهدف التركيز على دور المعاق وإبراز مهاراته وقدراته ودمجه في المجتمع.

وذكر أن (الهيئة) ستقيم بهذه المناسبة معرض (أنا موهوب) في السابع من ديسمبر الجاري إضافة اليوم المفتوح لنزلاء دور الرعاية الصباحية وغيرها من الأنشطة والفعاليات وورش العمل الهادفة.

يذكر أن العالم يحتفي في الثالث من ديسمبر سنويا باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة إذ خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم ورفع مستوى الوعي بضرورة دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.