طقس البلاد دافئ نهارا مائل للبرودة في أول الليل وبارد بآخره في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع دافئا نهارا ومائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره مع فرص لتكون ضباب على بعض المناطق.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي من مساء غد الجمعة مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا وتتكاثر السحب تدريجيا وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وتقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.