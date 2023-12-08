حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 09 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.