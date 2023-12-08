حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 09 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب العالية .
الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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