إلى الشيخ أحمد النواف .. وعلى الله قصد السبيل

إلى سيادة رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، هذه رسالة لمقامكم الكريم ولمقام أي رئيس حكومة أو سياسي -كائنا من كان- استطاع تحقيق بصيص من السعادة للشعب .. أنتم رئيس السلطة التنفيذية وأنتم لستم (لي كوان) ولم تصلوا حتى الآن إلى القليل من أعماله المزدهرة في سنغافورة ، ولكنكم قد تكونونه إذا كنتم تملكون القرار الكامل.

فقد اقدمتم على بوادر قليلة كانت في يوم ما، ضربا من الخيال وذلك لليأس الذي حل بالشعب .. اليوم أنتم وحدكم في هذا الميدان ، وأنتم المسؤولون الأول والأخير أمام الله ثم الشعب ، فإن أحسنتم سيشكر لكم الشعب هذا ولن ينساه لكم، وإن أساء غيركم فأنتم أيضا المسؤولون أمام الله ثم الشعب .. لأنكم (السلطة التنفيذية).

ونقول لسيادتكم، إذا أخفقتم بعد تلك البوادر الأولى التي أسعدت الكثير من الشعب، هنا سيخيم اليأس مرة أخرى على أغلب الشعب -ما عدا المستفيد- ولكن هذه المرة سيكون اليأس ملازما لهم حتى الممات !.. فليس كل الفرص متوفرة، ولن تكون متاحة على الدوام وللجميع .. وعلى الله قصد السبيل. ‫