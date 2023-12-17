أعلنت المجمعات التجارية إغلاق أبوابها اعتبارا من اليوم السبت وحتى بعد غد الاثنين حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقالت إدارات (المجمعات) في بيانات منفصلة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي إنه سيتم استئناف العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ونعى الديوان الأميري في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.