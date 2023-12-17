أعلنت وزارة التربية اليوم السبت تأجيل مواعيد بدء اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي (2023-2024) نظرا لوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال المتحدث باسم (التربية) أحمد الوهيدة في بيان صحفي إن اختبارات المرحلة المتوسطة ستعقد في الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر الجاري على أن تبدأ اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي في الفترة من 20 الجاري إلى 4 يناير المقبل.

وأضاف الوهيدة أن اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي سيتم ترحيلها إلى 7 يناير المقبل لتنتهي في 18 من الشهر ذاته فيما ترحل اختبارات التعليم الديني إلى 2 يناير المقبل.

ونعى الديوان الأميري في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء المقبل.