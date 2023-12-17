إلى جنات الخُلْد يا أمير العفو والتسامح

في صباح يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 تم الإعلان عن وفاة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح أمير العفو والتسامح والذي وارى جثمانه الثرى صباح يوم الاحد الموافق 17 ديسمبر في حشد مهيب حضره عديدٌ من الشيوخ والمواطنين خيم على وجوهوهم الحزن والاسى على فراق والد الجميع رحمه الله وادخله فسيح جناته

الشيخ نواف الأحمد رحمه الله هو الحاكم السادس عشر لدولة الكويت وقد تقلد مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020 والشيخ نواف الاحمد غفر الله له هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق

ورغم ان حكمة رحمه الله لم يتجاوز 3 سنوات لكن عهده كان عهد انجازات وتحولات سياسية شهد لها جميع الشعب الكويتي حيث تمت محاربة الفساد والمفسدين تبعتها تغييرات جذريه باقصاء كل فاسد او مقصر في هيئات ووزارات الدولة حيث تم بعدها تعيين وجوه جديدة تخاف الله فى البلد وتحرص على تطويره والنهوض به.

وقد كان سموه رحمه الله طيب القلب زاهداً فى الدنيا يعيش حياته في كل بساطة ولم تشغله الدنيا التي رحل عنها عن طاعة الله وعبادته حيث تعلق قلبه رحمه الله فى الصلاة فى المساجد بين المصلين وتلاوة كتاب الله وكان يحب الكويت والكويتيون حبً كبير وقد بادله الكويتيون هذا الحب وظهر جلياً بعد خبر وفاة سموه رحمه الله حيث بدأ الحزن على وجوه جميع الشعب وعجت جميع وسائل التواصل الاجتماعي برثائه وذكر كل محاسنه وصفاته الطيبة والدعاء لسموه بالرحمة والمغفرة.

الشيخ نواف الاحمد رحمه الله خلال مسيرة حياته الخاصة والسياسية لم يعرف عنه الا الطاعه والتواضع والابتسامة الدائمة فكل من عمل معه يعرف ذلك وكان يحرص على عدم ظلم اي شخص يعمل تحت سلطته اثناء توليه المسؤولية في اجهزة الدولة المختلفة وكان يحترم الكبير ويعطف على الصغير.

أمير العفو والتسامح رحمه الله رغم معاناته مع المرض الذي اصابه خلال توليه الحكم لم ينسى معاناة المواطنين بل كان يأمر في تحسين وضع المواطنين المالي وازحة الهموم عنهم وخير دليل على ذلك هو ماتم ذكره فى النطق السامي لسموه رحمه الله في مجلس الأمة والذي أمر فيه بزيادة الرواتب لجميع فئات الشعب من متقاعدين وموظفين فى القطاعين العام والخاص.

وقبل تدهور صحة سموه رحمه الله بأيام قليلة أصدر مرسوم العفو الخاص عن كل المدانين سياسياً فى الكويت أو خارجه تنفيذاً لقول الله تعالى ( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) نعم عفوت ياسمو الامير طمعاً فى الأجر من مالك الملك الذي أنت بين يديه الآن وهو أرحم الراحمين.

وفي هذا المقام لا يسعنا ألا نعزي أنفسنا أولاً في رحيل الشيخ نواف الأحمد الأنسان ونعزي أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي الطيب والامة العربية والاسلامية في هذا المصاب الجلل وندعو من الله العلي القدير أن يغفر لوالدنا وقائد مسيرتنا ويتجاوز عنه ويدخله فسيح جناته وأن يعين سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله على تحمل الأمانة وهو ( خير خلف لخير سلف ) وكلنا ثقة به بأنه سيكمل مسيرة الخير في دولة الخير .

خالد وهف المطيري