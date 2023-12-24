حمد السهيل.. الواجهة الجميلة لبيت التمويل

كتبت مقالات قليلة جدا عن رجال من بلادي -وقريبا نتعرف على الكثير منهم حتى يعرفهم الجميع- ، رجال يزينون اسم بلدهم داخليا وخارجيا .. وما كتبنا هذه المقالات إلا ليعلم الجميع وعلى رأسهم رؤساء الوزارات والمؤسسات ، بما يقوم به هؤلاء الرجال لخدمة بلدهم وأبناء وطنهم ورفع اسم وزاراتهم ومؤسساتهم عاليًا.

وفي هذا المقال، والذي نزيّن حروفه باسم رجل محترم وخلوق أولا ، ومثابر ومجتهد لخدمة عملاء مؤسسة بيت التمويل الكويتي ثانيا.

أنه الموظف فائق الاحترام “حمد عبدالرحمن السهيل” والذي يعمل في بيت التمويل فرع “الفنطاس”، فهذا الموظف واجهة جميلة وشعار جميل لـ “بيت التمويل”، وذلك من خلال تعبه لراحة العملاء، فهو من يتحمل “صعوبات” العمل لـ “يذلل” تلك الصعوبات أمام العملاء حتى تسير معاملاتهم على أحسن وجه، وهو بذلك يُسعد العملاء لراحتهم ويُسعد أيضا “بيت التمويل” لراحة العملاء … فبمثل “حمد السهيل” كلنا نفتخر -مؤسسة وعملاء-.

سلطان بن خميّس