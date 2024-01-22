تسريح 6 عسكريين شاركوا في مشاجرة مخفر “شمال غرب الصليبيخات”

ذكرت صحيفة الجريدة أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد انتهت من إعداد تقريرها النهائي فيما يتعلق بمشاجرة رجال الأمن مع رجال المباحث الجنائية ورجال المرور في قضية مخفر شمال غرب الصليبيخات.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني : إن اللجنة قررت في كتابها النهائي والذي تم رفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، تسريح 6 من العسكريين المشاركين في مشاجرة مخفر شمال غرب الصليبيخات ومعاقبة ضابط برتبة نقيب بالحبس وتأخير الرتبة العسكرية.

وأضاف الصحيفة، أن لجنة التحقيق انتهت بإدانة الأطراف المشاركين بالمشاجرة، لافتاً إلى أن قرار اللجنة شمل تسريح 3 عسكريين من مباحث المرور وعسكريان من الإدارة العامة للمباحث الجنائية وعسكري من قطاع الأمن العام.

وأشار، إلى أن لجنة التحقيق قررت كذلك معاقبة ضابط من قطاع الأمن العام بالخصم والسجن العسكري وتأخير الرتبة.

جريدة الجريدة