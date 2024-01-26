حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 27 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.