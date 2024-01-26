محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 27 يناير 2024

26 يناير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
27 يناير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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