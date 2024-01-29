الإدارة المركزية للاحصاء توقع مذكرة تفاهم مع (هيئة الزراعة) لتبادل المعلومات والبيانات

وقعت الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الإثنين مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية.

ووقع الاتفاقية في مقر الإدارة المدير العام بالتكليف وفاء اليحيى والمدير العام لـ(هيئة الزراعة) بالتكليف ناصر تقي.

وقالت اليحيى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن توقيع المذكرة يسهم بتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق وتكامل البيانات بين الجهتين وتوفير مزيد من البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة السمكية والتي تساعد في توجيه السياسات الحكومية والتخطيط للتنمية الاقتصادية ما يؤدي بدوره إلى ضمان الأمن الغذائي وتحسينه.

وأشارت إلى سعي الإدارة الدائم لإقرار آلية تنفيذية مستدامة تضمن تجاوب الجهات الحكومية في تزويد (الإحصاء) بالبيانات وفق معايير وإرشادات واضحة بخصوص جودة البيانات والمعلومات وتعزيز تبادلها وزيادة التعاون في تطوير المنهجيات وتبسيط الإجراءات الإحصائية وتقليل النفقات المالية التي تجرى على المسوح الميدانية.

وأكدت التزام الإدارة بتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص تحقيقا لاستراتيجيتها (2022-2026) وتنفيذا للخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة بين العامين 2021 و2025 للربط مع الجهات وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2035 وتفعيلا لقانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد لتعزيز مرجعية الإدارة.

من جهته قال تقي في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الهيئة منذ إنشائها عام 1983 تسعى لتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها في البلاد.

وأكد أهمية تعاون الجهات الحكومية بتبادل البيانات والمعلومات ودعم ادارة الاحصاء لكونها المسؤولة عن البيانات في الدولة مبينا أن هذا التعاون يوفر بيانات دقيقة ومحدثة عن القطاع الزراعي والثروة السمكية ما من شأنه تحليل الاتجاهات وتوفير فرص لتحسين التخطيط الاستراتيجي للزراعة وتنميتها وتعزيز الإنتاجية الزراعية والثروة السميكة وتحقيق الأمن الغذائي.